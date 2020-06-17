Илон Маск: SpaceX строит огромные плавучие космодромы для ракет сверхтяжёлого класса

Не секрет, что SpaceX, основанная Илоном Маском (Elon Musk) в 2002 году, собирается посадить ракету Starship сверхтяжёлого класса на воду. Одно из первых подробных упоминаний появилось во время выступления господина Маска в октябре 2017 года, в котором он рассказал миру о планах SpaceX построить города на Марсе и населить их миллионом и более человек.

Во время той презентации было представлено видео Starship (проект тогда назывался Big F---ing Rocket), в котором пассажиры взлетали с океанической платформы возле Нью-Йорка, а затем приземлились через 39 минут на аналогичном плавучем космодроме недалеко от Шанхая.

Тем не менее, планы реально строить стартовые платформ, казалось, годами откладывались из-за недостатка сил. Вплоть до этой недели: теперь аэрокосмическая компания разместила две вакансии для инженеров, которые должны помочь спроектировать и построить оперативный морской ракетный комплекс.

Ни в одной из вакансий не упоминается Starship, но обе располагаются в Браунсвилле (штат Техас) - этот город находится примерно в 30 минутах к западу от юго-восточной оконечности штата, где SpaceX строит и испытывает прототипы ракет Starship на космодроме в деревне Бока-Чика.

После обнаружения журналистами этих вакансий Илон Маск так прокомментировал это в одном из твитов: «SpaceX строит плавающие космические порты сверхтяжёлого класса для Марса, Луны и гиперзвуковых путешествий вокруг Земли».

Концепция запусков с океанской платформы не нова. Например, компания «Морской старт» впервые запустила ракету «Зенит» орбитального класса с такой платформы в Атлантическом океане в марте 1999 года (прежде эта компания управлялась Boeing, а в настоящее время принадлежит российской частной компании).

Хотя у SpaceX нет опыта по запуску ракет с океанических платформ, компания уже посадила на плавучие платформы более четырёх десятков ускорителей первой ступени - самой дорогой части системы запуска. Эти ускорители затем восстанавливаются и используются повторно, экономя SpaceX миллионы долларов. Илон Маск не преминул подчеркнуть, что «Морской старт» не способна запускать ракеты сверхтяжёлого класса, а, тем более, возвращаемые.

SpaceX недавно выиграла контракт NASA по превращению Starship в систему для доставки людей на Луну. Компания также намерена доставить к естественному спутнику Земли японского миллиардера Юсаку Маэзаву (Yusaku Maezawa) в 2023 году, а затем в 2024 году - и первых людей на Марс. Эти планы подтвердил Илон Маск 4 июня. Наконец, компания стремится создать с помощью Starship систему высокоскоростных межконтинентальных перелётов. «Перед перевозкой коммерческих пассажиров будет много тестовых рейсов, - написал господин Маск во вторник. - Первые испытательные полёты с Земли на Землю могут состояться уже через 2-3 года».