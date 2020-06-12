Официальные аксессуары для PlayStation 5 включают камеру и 3D-наушники

Вчера Sony представила не только массу игр для PlayStation 5, но также поделилась внешним видом своей будущей консоли (раньше мы видели лишь новый контроллер DualSense). При этом PS5 выйдет в комплекте с целым рядом официальных (не говоря уже о сертифицированных) аксессуаров.





Прежде всего, владельцы новой системы смогут приобрести HD-камеру, которая, как предшественница для PS4, будет включать два модуля 1080p. Это устройство позволит общаться в видеоконференциях во время игр и трансляций, но можно предположить и другие применения аксессуара: например, для отслеживания движений в виртуальной реальности или управления в активных играх.

Также Sony пообещала выпустить беспроводную гарнитуру Pulse 3D, которая призвана обеспечить качественный объёмный звук и включает в себя набор микрофонов с активным шумоподавлением.

Пульт дистанционного управления Media Remote должен заинтересовать тех, кто относится к новой консоли не только как к игровой системе, но и как к мультимедийному центру для просмотра Blu-ray и видео в потоковых службах вроде Netflix.

Наконец, Sony показала зарядную станцию DualSense, которая позволяет пополнить заряд двух контроллеров без необходимости подключения кабеля к каждому (и заодно аккуратно хранить геймпады на полке).

Как и в случае с PS5, Sony пока ничего не говорит о ценах и времени выхода аксессуаров на рынок. Однако с высокой долей вероятности можно предполагать, что все показанные устройства выйдут на рынок вместе с консолью осенью этого года. Кстати, вряд ли этим список официальных аксессуаров PS5 ограничится - наверняка мы получим, как минимум, и новый шлем PS VR, и наследников контроллеров PS Move.



