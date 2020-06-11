КНР устанавливает жесткие критерии эффективности для производства солнечных модулей

Китайское Министерство промышленности и информационных технологий опубликовало проект новых «Условий регулирования фотоэлектрической промышленности». По заявлению министерства, новое регулирование призвано «еще больше усилить управление фотоэлектрической производственной отраслью, стандартизировать порядок промышленного развития, повысить уровень развития отрасли и ускорить преобразование и модернизацию фотоэлектрической промышленности».

Некоторые обозреватели отмечают, что фактически правительство намерено наложить «мягкие» ограничения на расширение производства оборудования для солнечной энергетики, чтобы не допустить переизбытка мощностей. В особенности, в связи со снижением объёмов новых проектов в фотоэлектрической генерации страны. То есть не запретить расширяться прямо, а установить чрезвычайно жесткие требования-стандарты, которые трудно выполнить.

Растущие производственные мощности помогли добиться ценового паритета - стоимость солнечной и угольной электроэнергии в Китае практически сравнялась, но также привели к серьезному избытку предложения на китайском рынке.

Только в первом квартале 2020 года, несмотря на «кризис коронавируса», китайские производители кремниевых пластин, солнечных элементов и модулей объявили о новых промышленных проектах суммарным объёмом 500 ГВт. Китайские компании остро конкурируют между собой за доминирование на рынке и одна за другой повышают планку.

«(Мы будем) строго контролировать проекты по производству солнечного оборудования, единственной целью которого является расширение производственных мощностей», - приводит Reuters слова Министерства промышленности и информационных технологий.

В Китае, крупнейшем в мире производителе фотоэлектрической продукции, производственные мощности по выпуску кремниевых пластин к концу 2019 года выросли до 173,7 ГВт, что составляет 93,7% от общего объема в мире, согласно данным Китайской ассоциации фотоэлектрической промышленности.

Китай также обладает 77,7% мировых мощностей по выпуску солнечных панелей и 69% мощностей по производству поликристаллического кремния (поликремния).

Министерство заявляет, что будет стимулировать производителей солнечной энергии сокращать производственные затраты за счет технологических инноваций.

Согласно проекту, производители солнечного оборудования в Китае должны будут ежегодно инвестировать в НИОКР не менее 3% от общего объёма продаж, но не менее 10 миллионов юаней и использовать не менее 50% производственных мощностей каждый год.

Министерство также предлагает установить стандарты потребления энергии и воды при производстве сырья и компонентов для солнечной энергетики и критерии качества и эффективности продукции.

В документе сформулировано множество технических требований (с отсылками к стандартам), относящихся ко всей производственной цепочке в солнечной промышленности, начиная от производства поликремния. Скажем, потребление энергии в производстве поликремния на новых или реконструированных предприятиях не должно превышать 50 кВт*ч на килограмм готовой продукции. Среднее комплексное энергопотребление проекта по производству кристаллических кремниевых солнечных батарей не должно быть больше 80000 кВт*ч / МВт. Среднее потребление электроэнергии в проектах по производству кремниевых пластин не должно превышать 200 000 кВт*ч / на миллион штук.

Устанавливаются минимальные коэффициенты эффективности для солнечных элементов и модулей. В частности, средняя эффективность фотоэлектрического преобразования ячеек из поликристаллического и монокристаллическогокремния должна составлять не менее 20% и 23% соответственно. Это требование создает серьёзные вызовы для производителей доминирующей сегодня на рынке технологии PERC. PV Magazine даже высказался в том духе, что, мол, «PERC умер, да здравствует PERC+». Средняя эффективность фотоэлектрического преобразования у модулей из поликристаллического и монокристаллического кремния должна составлять не менее 17,8% и 20% соответственно. Значение для двухсторонних ячеек и модулей рассчитывается на основе фронтальной эффективности.

Деградация кремниевых солнечных модулей не должна превышать 17% за 25 лет.

Соответствующие требования установлены и для тонкоплёночных фотоэлектрических панелей.

Производства, которые размещаются в зонах экологической защиты, установленных природоохранными органами, должны будут ограничить свои размеры и постепенно закрыться.

Стоит отметить, что документ охватывает все стороны производственной деятельности в солнечной промышленности и по многим направлениям устанавливает своего рода (будущие) эталоны эффективности. Поэтому представителям отрасли их других стран китайский документ должен быть чрезвычайно интересен. Он даёт возможность сравнить многочисленные производственно-технологические параметры с новыми китайскими установками.