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Facebook прибегла к хакерству для помощи в поимке преступника
11:52 11.06.2020 |
Компания Facebook заплатила фирме по кибербезопасности за разработку хакерского инструмента. Таким образом социальная сеть решила помочь ФБР разоблачить преступника из Калифорнии, который неоднократно преследовал девушек в социальной сети Facebook, сообщило издание Motherboard.
Facebook годами отслеживала Бастера Эрнандеса (Buster Hernandez). Преступник использовал защищенную операционную систему Tails, скрывал свой настоящий IP-адрес и продолжал преследовать своих жертв, используя чаты, электронную почту и Facebook. Компания приняла решение помочь ФБР взломать учетную запись Эрнандеса с целью собрать доказательства, которые позволили бы его арестовать.
Команда безопасности Facebook сотрудничала со сторонней ИБ-фирмой над разработкой хакерского инструмента для эксплуатации уязвимости в видеоплеере Tails. Эксплуатация уязвимости позволяла узнать реальный IP-адрес человека, просматривающего видео. ФБР использовало данный инструмент для отправки Эрнандесу видеоролика, который позволил ведомству собрать доказательства для ареста. В феврале Эрнандес признал себя виновным по 41 пункту обвинения.
По словам сотрудников Facebook, это был первый и единственный раз, когда компания помогла правоохранительным органам преследовать преступника с помощью подобных методов. Как отметило издание, Facebook не сообщила подробности о взломе команде разработчиков Tails.
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