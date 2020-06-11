Facebook прибегла к хакерству для помощи в поимке преступника

Компания Facebook заплатила фирме по кибербезопасности за разработку хакерского инструмента. Таким образом социальная сеть решила помочь ФБР разоблачить преступника из Калифорнии, который неоднократно преследовал девушек в социальной сети Facebook, сообщило издание Motherboard.

Facebook годами отслеживала Бастера Эрнандеса (Buster Hernandez). Преступник использовал защищенную операционную систему Tails, скрывал свой настоящий IP-адрес и продолжал преследовать своих жертв, используя чаты, электронную почту и Facebook. Компания приняла решение помочь ФБР взломать учетную запись Эрнандеса с целью собрать доказательства, которые позволили бы его арестовать.

Команда безопасности Facebook сотрудничала со сторонней ИБ-фирмой над разработкой хакерского инструмента для эксплуатации уязвимости в видеоплеере Tails. Эксплуатация уязвимости позволяла узнать реальный IP-адрес человека, просматривающего видео. ФБР использовало данный инструмент для отправки Эрнандесу видеоролика, который позволил ведомству собрать доказательства для ареста. В феврале Эрнандес признал себя виновным по 41 пункту обвинения.

По словам сотрудников Facebook, это был первый и единственный раз, когда компания помогла правоохранительным органам преследовать преступника с помощью подобных методов. Как отметило издание, Facebook не сообщила подробности о взломе команде разработчиков Tails.