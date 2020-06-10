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Уникальная функция Android 10 пришла на ПК. В Google Chrome заработали «Автоматические субтитры»
09:55 10.06.2020 |
Компания Google активировала ожидаемую многими функцию Live Caption (Автоматические субтитры) в фирменном браузере Chrome.
Изначально Google представила функцию Live Caption вместе с операционной системой Android 10. «Автоматические субтитры» полностью оправдывают своё название - они автоматически преобразуют речь в текст. Главная изюминка в том, что она доступна в самых разных приложениях, от YouTube до мессенджеров, и без необходимости к подключения к интернету. Долгое время она была «эксклюзивом» для избранных моделей смартфонов.
Весной в сети появились сообщения, что в ранней тестовой сборке Chrome Canary уже появилась настройка для «Автоматических субтитров», но тогда активация в настойках не запускала функцию в реальности.
Теперь эксперты обнаружили, что в Chrome Canary версии 85.0.4167.0 и более свежих функция Live Caption, наконец, заработала.
Она доступна в версиях для Windows, macOS, Linux и ChromeOS. «Автоматические субтитры» работают при воспроизведении видео и звукового контента. Функцию можно запустить на странице chrome://flags.
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