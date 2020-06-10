Samsung будет использовать в гибких смартфонах ультратонкое стекло Corning

С прошлого года производители мобильных устройств всё больше усилий направляют на разработку и совершенствование гибких смартфонов. Ряд производителей уже выпустил телефоны в таком форм-факторе. Однако по-прежнему, самым проблемным местом таких смартфонов является защита складного экрана. Теперь в Сеть просочилась информация, что дисплей грядущего Samsung Galaxy Fold 2 будет прикрыт ультратонким стеклом (UTG) производства Corning.

В прошлом году Corning начала работу над гибким стеклом Gorilla Glass для складных смартфонов. Теперь сообщается, что Samsung и Corning работают над ускорением его разработки и налаживанием цепочки поставок. Samsung, по заявлениям аналитиков, будет использовать UTG-стекло американского производителя на складных смартфонах, которые будут представлены в следующем году. Это не только поможет корейскому техногиганту снизить себестоимость устройств, но и уменьшить вес смартфонов. Как сообщается, Corning смогла изготовить стекло толщиной всего 0,1 мм, которое способно складываться до радиуса 5 мм. Другие подробности о новом типе покрытия для дисплеев пока неизвестны.

Ожидается, что смартфон Galaxy Fold 2 будет представлен в августе этого года вместе с Galaxy Note 20. Помимо этого, ходят слухи, что Samsung представит 5G-версию Z Flip.