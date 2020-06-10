Производители «умных» холодильников могут прекратить их поддержку всего через пару лет

Поддержка «умных» кухонных устройств от крупных производителей, таких как Samsung, может быть прекращена всего через два года после покупки, оставляя потребителей с дорогими и «бесполезными» гаджетами. По результатам исследования британской ассоциации потребителей Which?, многие производители не могут указать точные сроки поддержки IoT-устройств, хотя потребители обычно платят намного больше денег за «умный» холодильник, чем за обычный.

Срок поддержки «умных» устройств варьируется у разных производителей: большинство вендоров не указывают точные цифры, например, Beko предлагает «до 10 лет», тогда как Samsung будет предоставлять поддержку программного обеспечения как минимум два года. Только один производитель, Miele, пообещал выпускать обновления программного обеспечения в течение целого десятилетия после выпуска устройства.

За последние десять лет все большее число устройств требует подключение к интернету, позволяя пользователям удаленно управлять ими через мобильные приложения, а инженерам удаленно диагностировать проблемы. Однако если производитель решит прекратить поддержку программного обеспечения или отключить центральные серверы, пользователи могут столкнуться с некоторыми проблемами на своей кухне.

Существует и другая причина для беспокойства. Поскольку «умные» устройства имеют постоянное подключение к интернету, существует риск того, что киберпреступники смогут обнаружить уязвимую IoT-технику и сделать ее частью ботнета. Например, вредоносное ПО Mirai способно заражать IoT-устройства, такие как видеорегистраторы, IP-камеры и маршрутизаторы и перехватывать контроль над ними.

В связи с отсутствием юридически обязательных правил, обеспечивающих поддержку «умных» кухонных устройств, потребителям рекомендуется покупать более простую технику.