В США склоняются к тому, чтобы разделить рекламный бизнес Google

В США идет расследование деятельности компании Google, входящей в холдинг Alphabet, на предмет возможных нарушений антимонопольного законодательства. Министерство юстиции и генеральные прокуроры штатов, проводящие расследование, склоняются к тому, чтобы разделить рекламный бизнес Google. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на CNBC.

Представляющая Google Джули Таралло Макалистер (Julie Tarallo McAlister) заявила, что компания продолжает взаимодействовать с министерством юстиции и офисом генерального прокурора Техаса.

«У нас нет никаких обновлений или комментариев по поводу этих слухов. Факты очевидны: наши цифровые рекламные продукты конкурируют в оживленной отрасли с сотнями конкурентов и технологий, помогая рекламодателям и потребителям снизить расходы», - приводит источник слова Таралло.

По неофициальной информации, генеральные прокуроры штатов, скорее всего, подадут антимонопольный иск против Google в конце этого года. Издание The Wall Street Journal еще в мае сообщило, что министерство юстиции собирается возбудить дело этим летом.

Деятельность Google и таких гигантов отрасли, как Facebook, Amazon и Apple, является предметом целого ряда расследований, вызванных обвинениями в том, что они злоупотребляют доминирующим положением на рынке.