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Информация об агентстве
В США склоняются к тому, чтобы разделить рекламный бизнес Google
09:38 09.06.2020 |
В США идет расследование деятельности компании Google, входящей в холдинг Alphabet, на предмет возможных нарушений антимонопольного законодательства. Министерство юстиции и генеральные прокуроры штатов, проводящие расследование, склоняются к тому, чтобы разделить рекламный бизнес Google. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на CNBC.
Представляющая Google Джули Таралло Макалистер (Julie Tarallo McAlister) заявила, что компания продолжает взаимодействовать с министерством юстиции и офисом генерального прокурора Техаса.
«У нас нет никаких обновлений или комментариев по поводу этих слухов. Факты очевидны: наши цифровые рекламные продукты конкурируют в оживленной отрасли с сотнями конкурентов и технологий, помогая рекламодателям и потребителям снизить расходы», - приводит источник слова Таралло.
По неофициальной информации, генеральные прокуроры штатов, скорее всего, подадут антимонопольный иск против Google в конце этого года. Издание The Wall Street Journal еще в мае сообщило, что министерство юстиции собирается возбудить дело этим летом.
Деятельность Google и таких гигантов отрасли, как Facebook, Amazon и Apple, является предметом целого ряда расследований, вызванных обвинениями в том, что они злоупотребляют доминирующим положением на рынке.
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