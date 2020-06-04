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Microsoft Edge теперь будет распространяться автоматически
17:42 04.06.2020 |
Компания Microsoft решила изменить способ распространения своего браузера Edge - отныне он будет устанавливаться на системах автоматически, независимо от желания пользователей.
Новый Edge на базе движка Chromium вышел в январе 2020 года, и для того чтобы получить браузер, пользователи Windows должны были загрузить его самостоятельно. Однако теперь Edge будет устанавливаться через «Центр обновления Windows» автоматически. Пользователи всех версий Windows 10, начиная с 1803 и выше, вскоре получат соответствующие уведомления в «Центре обновления Windows». Однако обновление будет развертывается поэтапно, поэтому уведомление получат не все пользователи одновременно, пишет The Verge.
В следующие несколько месяцев Microsoft планирует добавить в Edge ряд новых функций. В частности, в браузере должны появиться синхронизация истории и вкладок, вертикальные вкладки и новая функция поиска на боковой панели.
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