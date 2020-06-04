Лидеру Samsung снова грозит тюрьма

Южнокорейские прокуроры запросили ордер на арест вице-президента Samsung Electronics и фактического руководителя Samsung Group Ли Джэ Ёна (Lee Jae-yong), которого снова подозревают в финансовых махинациях.

Теперь лидеру Samsung снова грозит тюремный срок, который будет для него не первым. Напомним, в начале февраля 2018 года он был досрочно освобожден из тюрьмы, где находился за взяточничество и растрату корпоративных средств.

Прокуратура заявляет, что Ли Джэ Ёна снова подозревают в манипулировании ценами на акции и нарушениях правил аудита. В 2018 году финансовый регулятор Южной Кореи потребовал расследовать завышение стоимости фармацевтической компании Samsung Biotechnics, которая привела к резкому увеличению стоимости материнской компании стоимости компании Cheil Industries. Ли Джэ Ён являлся главным акционером Cheil Industries.

В 2009 году бывшего главу Samsung Ли Кун-Хи (Lee Kun-hee) приговорили к трем годам тюрьмы условно и штрафу в размере 90 млн долларов. Тогда он выпустил облигации Samsung SDS по цене, ниже рыночной, чтобы продать их своему сыну Ли Джэ Ёну.

Samsung пока отказалась от комментариев, при этом акции Samsung Electronics на последних торгах выросли на 1,1%.