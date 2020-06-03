Простое, но очень полезное новшество Google Chrome. Браузер превратится в бесплатный редактор PDF

Компания Google готовит к запуску новую функцию для браузера Chrome. Простое, но очень полезное новшество позволит превратить браузер в бесплатный редактор PDF.

Судя по документации в проекте Chromium, Google подготовила простое решение для проблемы, на которую жаловались многие пользователи браузера. Речь идёт о ситуациях, когда вы заполняете поля в файле PDF, открытом через Chrome, а затем сохраняете его на компьютер и обнаруживаете, что сохранился изначальный вариант и все правки пропали.

Решается это просто - в интерфейсе просмотрщика PDF появится дополнительная опция для загрузки отредактированной версии документа. Таким образом, пользователь сможет загрузить как оригинал, так и отредактированную версию.

Как ожидается, функция появится в ближайшем будущем в ранних тестовых сборках Canary браузера Chrome. Однако до её появления в стабильной версии может пройти пара месяцев или даже больше.