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Информация об агентстве
Xiaomi переименовала Mijia: бытовая техника будет выпускаться под брендом Xiaomi Smart Life
09:55 03.06.2020 |
Компания Xiaomi официально переименовала собственный суббренд Mijia, занимающийся производством различной бытовой техники. Теперь все новые продукты Mijia будут носить название Xiaomi Smart Life.
О ребрендинге компания сообщила через свой официальный аккаунт в социальной сети Weibo. В то же время использующийся логотип Mijia компания решила оставить. Xiaomi отметила, что никаких дальнейших изменений связанных с брендом не планирует. По крайней мере пока. Разумеется, поддержка устройств, ранее выпущенных под брендом Mijia также продолжится, отмечается в сообщении.
Переименование не затронет общую концепцию, которую Xiaomi выбрала для своего суббренда и выпускаемых им различных продуктов. Изменения носят чисто именной характер.
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