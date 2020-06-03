Финансовые новости
- |
- 03.06.20
- |
- 08:41
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Генеральная уборка на Facebook. В соцсети разрешили скрывать старые записи
07:54 03.06.2020 |
Команда социальной сети Facebook объявила о запуске новой функции, которая окажется полезной многим пользователям. Теперь можно скрыть старые публикации и записи, которые больше не актуальны, но удалить жалко.
Это позволяет сделать определённые публикации на Facebook доступными только для самого пользователя, вместо отправки прямо в корзину.
Функция называется Manage Activity. Чтобы скрыть запись, надо выбрать опцию «архивировать». После этого другие пользователи перестанут её видеть, но публикация сохранится в учётной записи. В новой вкладке Manage Activity также можно отправлять публикации в корзину. Записи в корзине хранятся 30 дней, а затем удаляются. Можно очистить корзину и вручную. Пока записи не удалены из корзины, их можно восстановить.
Также Facebook добавила фильтры, призванные помочь управлять записями партиями, а также сортировать их и проводить поиск. Можно найти записи с упоминанием определённых людей или за определённую дату.
Сначала Manage Activity появится в мобильной версии Facebook и Facebook Lite, а в десктопной веб-версии станет доступна когда-нибудь в будущем.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Операция «Прикрытие». Зачем Ермак брал с собой в Берлин Кулебу
|Стало известно, чего ждет МВФ от Украины: «маяки» и дедлайны
|Пересмотр закона о языке: Когда власть ради «мира с ОРДЛО» поставит украинизацию на паузу
|Виталий Портников: Вряд ли Трампу удастся расширить сам состав «семерки»
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Генеральная уборка на Facebook. В соцсети разрешили скрывать старые записи
|На Трампа подали в суд из-за указа о регулировании соцсетей
|Предложен натриево-ионный аккумулятор не хуже литиево-ионного
|Citroen разрабатывает бизнес-седан для конкуренции с Audi и BMW
|Имеет признаки сомнительного: Нацкомиссия предупреждает украинцев о рисках инвестирования в Exlimited
|Renault откажется от бренда Alpine
Это интересно
|SpaceX сделала это. Состоялся первый пилотируемый запуск космического корабля Crew Dragon
|Марк Цукерберг раскрыл особенности бизнес-модели Libra
|В Facebook провели ребрендинг кошелька для Libra и пообещали интеграцию с WhatsApp
|Chrome 84 будет блокировать запросы сайтов на отображение уведомлений
|Длинные ролики на YouTube теперь можно делить на «главы»
|Nissan объявил о масштабной реструктуризации
|Задержанному в Нью-Йорке украинцу грозит 20 лет тюрьмы за отмывание $94 млн через биткоин