Генеральная уборка на Facebook. В соцсети разрешили скрывать старые записи





Команда социальной сети Facebook объявила о запуске новой функции, которая окажется полезной многим пользователям. Теперь можно скрыть старые публикации и записи, которые больше не актуальны, но удалить жалко.

Это позволяет сделать определённые публикации на Facebook доступными только для самого пользователя, вместо отправки прямо в корзину.

Функция называется Manage Activity. Чтобы скрыть запись, надо выбрать опцию «архивировать». После этого другие пользователи перестанут её видеть, но публикация сохранится в учётной записи. В новой вкладке Manage Activity также можно отправлять публикации в корзину. Записи в корзине хранятся 30 дней, а затем удаляются. Можно очистить корзину и вручную. Пока записи не удалены из корзины, их можно восстановить.





Также Facebook добавила фильтры, призванные помочь управлять записями партиями, а также сортировать их и проводить поиск. Можно найти записи с упоминанием определённых людей или за определённую дату.

Сначала Manage Activity появится в мобильной версии Facebook и Facebook Lite, а в десктопной веб-версии станет доступна когда-нибудь в будущем.