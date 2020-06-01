Корабль компании SpаceX «Драгон» успешно пристыковался к МКС, астронавты перешли на станцию

Космический корабль "Драгон" с астронавтами НАСА Дагом Херли и Робертом Бенкеном на борту пристыковался к Международной космической станции.

Между капсулой с астронавтами и МКС открыт люк, сообщил представитель NASA. Астронавты перешли на космическую станцию. После стыковки должно было пройти некоторое время, чтобы проверить давление, температуру и удостовериться в отсутствии утечек воздуха в переходном отсеке.

Стыковка произошла, как и планировалось, в автоматическом режиме, вмешательство астронавтов могло бы потребоваться только в случае возникновения какой-либо проблемы.

Полет до МКС занял 19 часов. Как отмечается, у астронавтов было достаточно времени на отдых, после запуска корабля.

Ранее в центре им. Кеннеди отмечали, что астронавтам необходимо отдохнуть, так как запуску в течение одной недели предшествовали генеральная репетиция и первая неудавшаяся попытка.

Сколько времени они проведут на станции пока точно неизвестно.

Снова на "Индеворе"

Астронавт США Даг Херли в ходе прямого эфира с околоземной орбиты ранее сообщил, что они вместе с Робертом Бенином дали космической капсуле, которая пристыковывается к МКС, название "Индевор".

"Мы выбрали название "Индевор" по нескольким причинам. Во-первых, в честь этой невероятного стремления, которое продемонстрировали НАСА, SpaceX и США с момента закрытия программы "Спейс шаттл" в 2011 году", - сказал Херли.

"Еще одна причина для меня и Боба более личная. Первые наши полеты мы оба совершили на шаттле "Индевор", и для нас очень важно продолжать нести это имя с собой", - продолжил астронавт.

Как ранее сообщалось, роли между двумя астронавтами во время полета к МКС были распределены следующим образом: Даг Херли был назначен ответственным за автономный полет "Драгона", а Роберт Бенкен должен был контролировать автоматическую стыковку и расстыковку корабля с МКС.

До полета астронавты две недели провели на карантине для того, чтобы случайно не занести вирус SARS-CoV-2 на МКС. Также перед стартом Херли и Бенкен были протестированы на наличие коронавируса.

В полете к МКС Херли и Бенкена сопровождал динозаврик Tremor - игрушка, которую сыновья астронавтов выбирали для полета из своей коллекции игрушечных динозавров.

У астронавтов и космонавтов есть традиция брать с собой в полет плюшевую игрушку. Игрушка становится не только талисманом экипажа, но и, как они уверяют, помогает астронавтам уловить начало невесомости.

Первый полет из США с 2011 года

"Драгон" стал первым пилотируемым кораблем, запущенным из США с 2011 года. Тогда была прекращена программа полетов многоразовых шаттлов.

Космический корабль "Драгон" компании Илона Маска SpaceX с астронавтами НАСА Дагом Херли и Робертом Бенкеном на борту стартовал к МКС с мыса Канаверал во Флориде в минувшую субботу.

Первая ступень ракеты "Фалкон" отделилась примерно через три минуты после старта, а к 10-й минуте полета она, как и было запланировано, вернулась на специальную платформу SpaceX в Атлантическом океане.

После отделения второй ступени Центр управления полетами и экипаж поздравили друг друга с успешным запуском. "Драгон" успешно вышел на орбиту, сообщило НАСА.

Запуск, который планировался на 27 мая, был отложен из-за плохой погоды всего за 16 минут до старта.

В субботу небо над Флоридой тоже вызывало опасения: периодически набегали черные тучи, а примерно за 2,5 часа до запланированного взлета пошел дождь.

Космический корабль "Драгон" построен компанией SpaceX американского предпринимателя Илона Маска.

Это первый в истории запуск, осуществленный частной компанией, и первая за последние 9 лет американская пилотируемая миссия, стартовавшая с территории США и на американском корабле, а не на российском "Союзе".

Драгон" при возвращении должен будет в автоматическом режиме отстыковаться от МКС. Вернувшись на Землю, он приводнится у берегов Флориды, откуда астронавтов должны доставить в Космический центр Кеннеди.

"Батут работает"

Руководителей полета и Илона Маска поздравил глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин, выразив надежду на дальнейшее сотрудничество с американцами в космосе.

"Дорогой Джим Брайденстайн, сейчас можно смело поздравить вас с успешным запуском и стыковкой. Браво! - написал Рогозин в "Твиттере", обращаясь к директору НАСА. - Я знаю, как вы стремились к тому, чтобы это важное событие увенчалось успехом. Я желаю команде NASA успешно завершить реконструкцию своей национальной космической транспортной системы к МКС".

"Прошу передать мои искренние приветствия Илону Маску (мне понравились его шутки) и команде SpaceX. С нетерпением ждем дальнейшего сотрудничества!" - добавил глава "Роскосмоса".

Судя по всему, он имел в виду ответ Маска на старую шутку Рогозина, в апреле 2014 года посоветовавшего американцам запускать своих астронавтов в космос с помощью батута.

На пресс-конференции по итогам успешного запуска "Драгона" Илон Маск шутливо заметил "Батут работает".