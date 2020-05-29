Chrome 84 будет блокировать запросы сайтов на отображение уведомлений

В четверг, 28 мая, компания Google объявила о намерении внедрить в Chrome антиспам-систему для блокировки уведомлений. Новая функция должна появиться в версии Chrome 84, запланированной к выходу 12 июля 2020 года.

Антиспам-система блокирует запросы сайтов на отображение уведомлений и скрывает их за иконкой в адресной строке (в десктопных версиях) или на панели инструментов (в мобильных версиях). Google впервые представила данную функцию с выходом Chrome 80 в феврале нынешнего года, но тогда она была отключена по умолчанию, и при желании пользователи могли активировать ее сами.

Теперь же Google сообщила, что способность системы блокировать запросы на отображение уведомлений улучшилась, и, начиная с июля, она будет включена по умолчанию. Как сообщается в блоге компании, браузер будет блокировать и скрывать все всплывающие сообщения, вводящие пользователей в заблуждение, обманывающие или заставляющие их дать разрешение на отображение уведомлений.

Сайтам, должным образом использующим Notifications API, будет разрешено показывать уведомления, если они не докучают пользователям и не участвуют в подозрительных схемах. Владельцы сайтов, зарегистрировавшие свои домены с помощью Google Search Console, могут проверить, будут ли их сайты блокироваться с июля, в новом разделе Abusive Notifications Report на панели управления Search Console.

Сайты, имеющие возможность показывать уведомления в Chrome, с помощью этой панели смогут выяснить, что они сделали неправильно, и после исправления проблемы подать апелляцию.

Notifications API - интерфейс прикладного программирования (API), использующийся для отображения пользователям системных уведомлений. Интерфейс предоставляется браузером разработчику и позволяет показывать пользователям сообщения с их разрешения, даже если сайт не открыт в браузере.

Google Search Console - бесплатный сервис, позволяющий владельцам сайтов получать информацию о том, как эти сайты представлены в результатах поиска Google, оптимизировать контент и устранять возможные неполадки.

