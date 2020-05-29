Длинные ролики на YouTube теперь можно делить на «главы»

Команда популярного видеосервиса YouTube объявила о запуске новой функции, которая порадует любителей просмотра длинных видеороликов.

Речь идёт о «главах», на которые теперь можно разделить продолжительный ролик. Чтобы создать разделение на главы, автору ролика потребуется указать временные метки в описании видео. В результате, при просмотре появляются хорошо видимые разделы прямо на ползунке плеера. При разделении на главы необходимо создать минимум три раздела продолжительностью не менее 10 секунд.





Данная функция давно запрашивалась и зрителями, и авторами. Раньше её подобие реализовывалась самостоятельно авторами роликов, которые вручную прописывали «оглавление» в описании, но такой «альтруизм» встречался редко, да и работал такой подход не слишком удобно. Разработчики отметили, что «услышали пользователей» и внедрили «главы» на официально основе.

В апреле началось тестирование функции среди небольшого количества пользователей, а теперь функция стала доступна для всех.