HP представила VR-гарнитуру Reverb G2: 2К-дисплей на каждый глаз

Компания HP представила свою новую гарнитуру виртуальной реальности Reverb G2. Устройство было создано при сотрудничестве с Microsoft и Valve, и «из коробки» полностью совместимо с Windows Mixed Reality и SteamVR. Кроме того, новинка является VR-гарнитурой с самым высоким разрешением среди альтернатив от ведущих производителей.





Гарнитура виртуальной реальности Reverb G2 оснащена двумя дисплеями, каждый из которых обладает разрешением 2160 × 2160 точек. Установленная в новинке оптика обеспечивает угол обзора 114 градусов. Всё это, по словам производителя, обеспечивает возможность видеть всё в мельчайших деталях, включая текст и изображения со множеством мелких элементов.

На внешней стороне новинки расположилось четыре камеры, которые отслеживают окружающее пространство в Window Mixed Reality. Система дополненной реальности шлема Reverb G2 обеспечивает шесть степеней свободы без использования внешних датчиков движения.

Ещё HP отмечает высокое качество звука в новинке, возможность подстройки окуляров и повышенный комфорт самого шлема, позволяющий использовать Reverb G2 в течение долгого времени. Также новинка будет оснащена шестиметровым кабелем для подключения к компьютеру. Для управления в комплекте с гарнитурой поставляется пара контроллеров.

Гарнитура виртуальной реальности HP Reverb G2 поступит в продажу этой осенью. Рекомендованная стоимость новинки - $599.