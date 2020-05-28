Китай первым в мире разрешил полеты тяжелых пассажирских дронов

Китайский регулятор сертифицировал двухместный электрический беспилотник EHang 216 на полеты с грузом массой до 150 кг. Компания стала первой в мире, получившей разрешение на коммерческое применение тяжелых воздушных электрических беспилотников. Этот пример ускорит появление электрических аэротакси по всему миру - лицензировав EHang 216 для перевозки грузов, Китай вырвался вперед, но это явно не надолго.





Похоже, авиационный стартап EHang твердо решил стать одним из первых, чьи автономные летательные аппараты появятся в небе над крупными городами. Совсем недавно он заключил контракт с сетью гостиниц LN Holdings в Китае на проведение воздушных экскурсий для туристов. Теперь компания сообщила еще об одном достижении - Управление гражданской авиации КНР (CAAC) выдало EHang разрешение на использование аэротакси для перевозки тяжелых грузов.

В соответствии с правилами, введенными CAAC в феврале 2019 года, EHang становится первой компанией, получившей сертификат летной годности для автономного воздушного судна пассажирского класса (AAV).

В соответствии с выданным свидетельством EHang 216 стал первым беспилотным электрическим летательным аппаратом, которому разрешено брать на борт груз массой до 150 кг. Испытания сейчас проводятся в провинции Чжэцзян, где аэротакси перевозят посылки с побережья на острова или с равнины на возвышенности.

В пассажирской модификации EHang 216 рассчитан на двух пассажиров и оснащен восемью парами роторов, расположенными вокруг двухместной кабины. Его максимальная скорость - 130 км/ч, крейсерская - 100 км/ч. Аккумулятора хватает на 21 минуту полета. Очевидно, что разрешение CAAC на пассажирские перевозки также скоро последует.

Как отметил основатель и глава компании Ху Хуачжи, выданное CAAC разрешение может стать примером для регуляторов всего мира и побудить их создать благоприятные условия для скорейшей коммерциализации технологии беспилотной гражданской авиации.

Напомним, что компания Urban Aeronautics, производитель летательных аппаратов с водородным приводом, заключила соглашение с сингапурским сервисом бронирования вертолетных чартеров Ascent для развития услуг городской мобильности в Азии. Ее дочерняя компания Metro Skyways разрабатывает шестиместную модель e-VTOL под названием CityHawk, которая будет работать в качестве автономного воздушного такси.