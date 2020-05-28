Австралия будет внедрять технологию производства водорода и графита из сточных вод

Австралийская компания по водоснабжению и компания Perzer Hazer подписали трехлетнее соглашение по внедрению технологии по производству 100 тонн водорода и 380 тонн графита в год.

Для этого будут использовать биогаз из сточных вод на станции очистки стоков Waterman Corp Woodman Point в Манстере. В частности, технология использует биогаз, который выделяется в процессе очистки сточных вод.

Соглашение вступит в силу в 2021 году. Через Австралийское агентство по возобновляемой энергетике (ARENA) проект получит до 5,2 млн. долларов США финансирования.

«Это поможет декарбонизировать деятельность водопоставщика с целью дальнейшей поддержки целей в области устойчивости, одновременно принося дополнительные доходы и возможности обучения персонала», - сказал министр водных ресурсов Дэйв Келли.

Полученный водород можно использовать в промышленных и коммерческих сферах. Графит может быть использован в производстве литий-ионных аккумуляторов, очистке воды и современных материалах.