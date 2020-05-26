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MediaTek Dimensity 820 обходит по производительности Kirin 980 и приближается к Snapdragon 855
13:08 26.05.2020 |
Сегодня Redmi представила первый в мире смартфон на платформе MediaTek Dimensity 820 - им оказался Redmi 10X. Само собой, во время презентации новинки немало лестных слов было сказано в адрес выбранной разработчиками платформы, и тому есть как минимум две веские причины.
Первая - и это очень интересно - Dimensity 820 является совместной разработкой Xiaomi и MediaTek. Ранее Xiaomi уже сотрудничала (и наверняка продолжает это делать) с Qualcomm в деле создания топовых SoC американской компании, и вот сейчас компания наладила более тесное взаимодействие с MediaTek. По тону презентации понятно, что платформы тайваньской компании прописались в смартфонах Redmi и Xiaomi надолго.
Вторая причина выбора MediaTek Dimensity 820 - это ее высокая производительность. Слайд выше демонстрирует возможности платформы в AnTuTu: она обошла Kirin 980 и немного не дотянула до Snapdragon 855. И пускай последняя уже не является флагманской SoC, но ведь и Dimensity 820 - это уверенный средний класс по нынешним меркам, а никак не топ-уровень. И для своей ценовой ниши производительность этой платформы очень хороша.
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