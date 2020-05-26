Xiaomi выпустила 4K-телевизоры Redmi Smart TV X по цене от $280

Китайская компания Xiaomi, как и ожидалось, официально представила сегодня, 26 мая, «умные» телевизоры Redmi Smart TV X: новинки будут доступны в трёх размерах - диагональю 50, 55 и 65 дюймов.

Все панели соответствуют формату 4К: разрешение составляет 3840 × 2160 пикселей. Обеспечивается 85-процентный охват цветового пространства NTSC; частота обновления - 60 Гц. Телевизоры выполнены на основе металлической рамки. Дисплей, как утверждается, занимает 97 % площади фронтальной поверхности.

Redmi Smart TV X наделены качественной аудиосистемой с четырьмя динамиками мощностью 12,5 Вт каждый и сабвуфером. Упомянута поддержка Dolby Audio и DTS-HD. Реализована технология MEMC (Motion Estimation, Motion Compensation), призванная компенсировать размытие при показе динамичных сцен и повысить плавность изображения.

В арсенале панелей - 2 Гбайт оперативной памяти и флеш-накопитель вместимостью 32 Гбайт. Массив микрофонов обеспечивает возможность распознавания голосовых команд с расстояния до 10 метров.

Среди прочего для Redmi Smart TV X упомянуты адаптеры беспроводной связи Bluetooth 4.2 BLE и Wi-Fi 802.11ас, три разъёма HDMI, два порта USB и интерфейс S/PDIF.

Телевизор Redmi Smart TV X65 обойдётся примерно в $460, версия Redmi Smart TV X55 - в $320. Цена Redmi Smart TV X50 ожидается на уровне $280.