Установлен новый рекорд скорости передачи данных по обычному оптоволокну — 44,2 Тбит/с

Исследователи из австралийских университетов Монаша, Суинберна и Мельбурна в ходе эксперимента установили новый рекорд скорости при передачи данных с использованием оптического волокна. Эта скорость передачи данных составила 44,2 Тбит/с или 5,525 Тбайт/с.

Для понимания: при такой скорости передать содержимое 50 дисков Blu-ray Ultra HD объёмом 100 Гбайт каждый можно всего за одну секунду.

Подготовка к эксперименту началась с прокладки 75 километров обычного оптоволоконного кабеля между кампусами Мельбурнского королевского технологического института, Технологического университета Суинберна и Университета Монаша.

Для достижения рекордной скорости специалисты использовали новую технологию микросот, которая обеспечила более эффективную передачу данных. Эти микросоты генерируются внутри волокна кабеля встроенными резонаторами с микроплоскостями. По словам исследователей, технология впервые была испытана в реальных условиях.

«Наш эксперимент демонстрирует способности уже использующихся оптоволоконных линий. Они могут являться основой для не только нынешних, но и будущих сетей связи. Наша разработка масштабируема и способна удовлетворить будущие потребности», - отметил один из авторов исследования и лектор Университета Монаша Билл Коркоран (Bill Corcoran).

Теперь учёные думают над тем, как можно было бы интегрировать разработанную ими технологию в существующую инфраструктуру. «В долгосрочной перспективе мы надеемся создать интегрированные фотонные чипы, которые позволят достичь такой скорости передачи данных по существующим оптоволоконным каналам связи с минимальными затратами», - добавил профессор Мельбурнского королевского технологического университета Арнан Митчелл (Arnan Mitchell).

Впрочем, воспользоваться подобной скоростью передачи данных в домашних условиях в ближайшей перспективе не получится. По словам исследователей, даже если технология «станет на коммерческие рельсы», первыми, кто сможет её использовать, скорее всего, станут центры обработки данных. В конце концов гигабитный интернет существует уже продолжительное время, однако до сих пор встречается далеко не везде. Тем не менее, добавляют специалисты, если новая технология станет достаточно дешёвой, то однажды она может стать доступной для обычных потребителей.