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Годовой доход Alibaba Group приблизился к 72 млрд долларов, за год увеличившись на 35%
08:45 25.05.2020 |
Гигант интернет-торговли Alibaba Group отчитался за последний квартал 2020 финансового года и год в целом, завершившийся у него 31 марта.
По словам компании, ее бизнес уверенно растет и активная база пользователей по всему миру достигла 960 млн человек. За последнее время количество онлайн-заказов существенно увеличилось вследствие пандемии.
Доход компании за квартал составил 16,144 млрд долларов, что на 22% больше в годовом выражении. При этом операционная прибыль за год сократилась на 19%, до 1,007 млрд долларов, а чистая - на 99%, до 49 млн долларов.
Что касается результатов года в целом, доход достиг 71,985 млрд долларов, увеличившись по сравнению с предшествующим годом на 35%. Операционная прибыль выросла на 60%, а итогом года стала чистая прибыль в размере 19,821 млрд долларов.
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