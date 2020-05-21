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YouTube будет напоминать, что пора спать
23:12 20.05.2020 |
Увлечься просмотром роликов на YouTube очень легко. Особенно сейчас, в условиях изоляции. Но смотреть видео вместо снов - не очень хорошая идея, которая может обернуться недосыпанием и переутомлением. С учетом этого, сервис решил добавить к своим функциям напоминание, что пора заканчивать с просмотром и ложиться спать.
Параметры напоминания, включая время и насколько строгим оно должно быть (будет ли сервис ждать окончания ролика или прервет его воспроизведение для напоминания), задаются пользователем в настройках. Конечно, напоминание можно отклонить и продолжить просмотр.
Новшество уже доступно в приложении для iOS и Android. Обновление будет распространено в течение ближайших дней.
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