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Сервис Google Фото стал еще удобнее. Делиться фотографиями стало проще
09:44 20.05.2020 |
Google Фото является одним из самых популярных сервисов поискового гиганта, который регулярно выпускает для него обновления, улучшая функциональность Google Фото и удобство для пользователей.
В очередном обновлении Google упрощает обмен фотографиями с помощью новых элементов управления общими альбомами. Теперь пользователи смогут делиться альбомами из Google Фото со всеми, у кого есть аккаунт Gmail/Google. Это дает пользователям больше контроля над тем, кто был добавлен в альбом. В меню «Отправить в Google Фото» теперь есть функция «Пригласить в альбом».
Раньше совместное использование альбомов можно было осуществлять аналогичным образом, но этот способ не являлся методом по умолчанию. Когда пользователя приглашают в альбом, он получает электронное письмо и уведомление в Google Фото. Пользователи также могут удалять людей из альбомов в любое время, удаляя также все свои фотографии и видео.
Создавать ссылку больше не требуется для того, чтобы поделиться альбомом, хотя такая возможность все еще есть. Это самый простой способ пригласить группу людей или кого-то, кто может отсутствовать в Google Фото или не имеет учетную запись Google. Обмен ссылками может быть отключен в любое время, владелец альбома решает, кто может добавлять свои фотографии и видео.
Обновление распространяется для всех пользователей Google Фото на этой неделе.
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