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Microsoft и Sony будут вместе делать камеры с искусственным интеллектом
18:03 19.05.2020 |
Компании Sony Semiconductor Solutions и Microsoft объявили о партнерстве в создании решений, в основе которых будут умные камеры с технологиями ИИ.
Партнеры рассчитывают объединить возможности Microsoft Azure и датчика изображения Sony IMX500, о котором мы недавно рассказывали. Напомним, это первый в мире датчик изображения со встроенным процессором искусственного интеллекта. Sony также планирует создать приложение для умных камер, опирающееся на сервисы IoT, доступные в Azure, которое, дополняя датчик IMX500, расширит спектр возможностей видеоаналитики для корпоративных клиентов.
Ожидается, что передовые технологии Sony в области работы с изображениями, включая уникальную функциональность встроенного процессора искусственного интеллекта, и опыт Microsoft в облачных вычислениях и искусственном интеллекте, откроют новые рубежи в области видеоаналитики в различных отраслях.
Например, розничные продавцы смогут использовать умные камеры для определения того, когда нужно пополнять запасы товаров, или выбора оптимального количества открытых касс в зависимости от длины очереди. Производители смогут с их помощью выявлять опасности на производстве в режиме реального времени и предотвращать травмы. Традиционно в таких приложениях, основанных на сборе данных камерами, расположенными во многих местах, стоит проблема оптимизации распределения вычислительных ресурсов, что приводит к увеличению стоимости или энергопотребления. Решить эту проблему Sony и Microsoft надеются внедрением технологии Microsoft Azure ИИ в датчик Sony IMX500, а также предоставив заказчикам партнерам возможность встраивать свои собственные модели ИИ.
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