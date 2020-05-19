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Sony предлагает оснащать смартфоны выдвижными динамиками
13:55 19.05.2020 |
Sony размышляет над аппаратом с полностью безрамочным экраном. Конструкция предусматривает наличие двух выдвижных модулей - в верхней и нижней частях. Причём эти моторизованные блоки будут иметь размер во всю ширину корпуса.
В состав верхнего выдвижного модуля войдут фронтальная камера и динамик, в состав нижнего - ещё один динамик. Такая конфигурация позволит реализовывать различные режимы работы.
К примеру, в ходе селфи-съёмки и видеотелефонии будет выдвигаться только верхний блок. Во время телефонных разговоров или просмотра мультимедийных материалов могут быть задействованы оба модуля.
Впрочем, пока не ясно, появится ли смартфон с подобной конструкцией на коммерческом рынке. К тому же вопросы вызывают надёжность и долговечность механизмов, обеспечивающих работу выдвижных модулей.
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