Sony предлагает оснащать смартфоны выдвижными динамиками

Sony размышляет над аппаратом с полностью безрамочным экраном. Конструкция предусматривает наличие двух выдвижных модулей - в верхней и нижней частях. Причём эти моторизованные блоки будут иметь размер во всю ширину корпуса.

В состав верхнего выдвижного модуля войдут фронтальная камера и динамик, в состав нижнего - ещё один динамик. Такая конфигурация позволит реализовывать различные режимы работы.

К примеру, в ходе селфи-съёмки и видеотелефонии будет выдвигаться только верхний блок. Во время телефонных разговоров или просмотра мультимедийных материалов могут быть задействованы оба модуля.

Впрочем, пока не ясно, появится ли смартфон с подобной конструкцией на коммерческом рынке. К тому же вопросы вызывают надёжность и долговечность механизмов, обеспечивающих работу выдвижных модулей.