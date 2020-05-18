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Компания Facebook купила сервис Giphy и включила его в Instagram
11:17 18.05.2020 |
На сайте компании Facebook опубликовано сообщение, в котором сказано, что Giphy, «лидер в области визуального самовыражения и творчества, сегодня присоединяется к компании Facebook в составе команды Instagram».
Сервис GIF-анимаций появился в 2013 году. Он очень популярен - по последним данным, ежедневно выполняя запросы более чем 700 млн пользователей, он выдает в ответ более 10 млрд единиц контента.
Возможности Giphy давно используются в приложениях семейства Facebook, обеспечивающих половину трафика сервиса, причем, в свою очередь, половина этой половины приходится на Instagram.
По утверждению гиганта социальных сетей, объединение Instagram и Giphy позволит «упростить поиск идеальных GIF-файлов и стикеров в Stories и Direct».
Для пользователей покупка Giphy и интеграция с Instagram должны пройти незаметно. Они по-прежнему смогут загружать GIF-файлы; разработчики и партнеры - использовать API, а творческое сообщество - создавать контент.
Сумма сделки не разглашается. По неофициальным данным, она составляет 400 млн долларов.
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