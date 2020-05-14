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Назван самый продаваемый смартфон с ОС Android по итогам первого квартала 2020 года
16:51 14.05.2020 |
Согласно данным аналитической компании Strategy Analytics, смартфон Samsung Galaxy A51 был самой продаваемой моделью с ОС Android в мире в первом квартале 2020 года. Всего этих аппаратов было продано 6 млн штук, что соответствует 2,3% рынка. Второй по популярности Android-смартфон в мире - Xiaomi Redmi 8. Аналитики отмечают, что на рынке смартфонов с Android доминируют доступные модели.
Galaxy A51 - не единственный смартфон Samsung, пользующийся большой популярностью. Продукция Samsung занимает четыре из шести лучших позиций. На двух оставшихся расположились смартфоны Xiaomi. Справедливости ради следует отметить, что вторая по популярности в мире модель с ОС Android - это Xiaomi Redmi 8. Она занимает 1,9% рынка.
Всего квартал было отгружено 275 млн смартфонов. Доля аппаратов с Android составила 86%.
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