Назван самый продаваемый смартфон с ОС Android по итогам первого квартала 2020 года

Согласно данным аналитической компании Strategy Analytics, смартфон Samsung Galaxy A51 был самой продаваемой моделью с ОС Android в мире в первом квартале 2020 года. Всего этих аппаратов было продано 6 млн штук, что соответствует 2,3% рынка. Второй по популярности Android-смартфон в мире - Xiaomi Redmi 8. Аналитики отмечают, что на рынке смартфонов с Android доминируют доступные модели.

Galaxy A51 - не единственный смартфон Samsung, пользующийся большой популярностью. Продукция Samsung занимает четыре из шести лучших позиций. На двух оставшихся расположились смартфоны Xiaomi. Справедливости ради следует отметить, что вторая по популярности в мире модель с ОС Android - это Xiaomi Redmi 8. Она занимает 1,9% рынка.

Всего квартал было отгружено 275 млн смартфонов. Доля аппаратов с Android составила 86%.