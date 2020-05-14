Никаких новых смартфонов Huawei с сервисами и приложениями Google до мая 2021 года

Президент США Дональд Трамп (Donald Trump) объявил о продлении срока действия запрета американским компаниям на работу с телекоммуникационными компаниями, которые представляют угрозу национальной безопасности. Действие запрета продлено на год - до мая 2021 года.

Это означает, что китайские Huawei и ZTE до мая следующего года не только не смогут поставлять свою продукцию в США, но и сотрудничать с компаниями вроде Google или ARM, которые предоставляют важнейшие лицензии и ПО.

Изначально запрет был спущен в мае 2019 года. Однако полностью он так и не вступил в силу, китайцев спасают временные лицензии от министерства торговли США. Срок последней из таких временных лицензий истекает 15 мая 2020 года. Будут ли продлены лицензии после 15 мая пока неизвестно.

Однако с тех пор Huawei пришлось выкручиваться - новые флагманы хоть и работают на Android, но выходят без сервисов и приложений Google. Для любителей стандартного ПО Google компания выпускает всё новые старые модели со слегка подновлёнными характеристиками, на которые лицензии Google ещё распространяются.

Самым последним примерном такого «нового-старого» смартфона Huawei стал выпуск Huawei P30 Pro New Edition - прошлогодний флагман получил новое название, дополнительную цветовую версию и стал на 50 евро дешевле. Однако сервисы Google на нём сохранены.

Оригинальный Huawei P30 Pro (обзор) компания представила в 2019 году. Он стал последним флагманом Huawei с установленными приложениями и сервисами Google.