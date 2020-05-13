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Сейчас лишь телевизоры Samsung и LG могут воспроизводить видео 8K в YouTube
11:55 13.05.2020 |
Формат 8K пока только начинает набирать обороты, но телевизоры уже есть, и их уже покупают. Если верить источнику, на данный момент лишь у двух производителей есть телевизоры 8K, способные воспроизводить соответствующее видео в YouTube. Это модели Samsung и LG.
Дело в том, что для просмотра видео 8K в YouTube нужна поддержка кодека AV1, и она есть, судя по всему, лишь в топовых телевизорах двух корейских гигантов. Кроме того, компания TCL объявила, что поддержка AV1 у её телевизоров 8K появится позже с приходом обновления до Android 10 TV, запланированного на ближайшее время, а Philips уже работает над новыми телевизорами, которые изначально будут поддерживать нужный кодек.
Само собой, на данный момент наличие AV1 вряд ли критично, учитывая мизерное количество контента 8K. Но желающим приобрести себе такой телевизор уже сейчас, эту информацию нужно иметь в виду.
Также стало известно, что устройства Samsung получат поддержку свежего кодека MPEG-5 EVC, что неудивительно, ведь корейский гигант вместе с Huawei и Qualcomm является основным разработчиком нового стандарта. MPEG-5 EVC обеспечивает поддержку 4K UHD с большим сжатием по сравнению с предыдущим поколением стандарта. Также кодек обеспечивает просмотр видео 4K, 8K, VR, AR и HDR.
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