В Великобритании создается новая гравитационная система накопления энергии

Шотландский стартап Gravitricity объявил о начале пилотного проекта гравитационного накопителя энергии на промышленной площадке в порту Лит (Эдинбург), крупнейшем закрытом глубоководном порту Шотландии.

Прототип мощностью 250 кВт будет использовать два 25-тонных груза, подвешенных на 16-метровой вышке на стальных тросах. Стоимость проекта составляет 1 млн фунтов стерлингов.

Двухмесячная программа испытаний должна подтвердить модельные расчёты и создать основу для первого полномасштабного проекта компании мощностью 4 МВт, который собираются начать в 2021 году.

Система Gravitricity промышленного масштаба устанавливается над 150-1500-метровой шахтой. Электроэнергия используется для поднятия груза (накопление) и вырабатывается при его опускании в шахту.

Масса грузов в промышленной системе Gravitricity, по данным компании, может варьироваться от 500 до 5000 тонн.

Компания заявляет время отклика - с нуля до полной мощности - менее одной секунды.

Срок службы: 50 лет без потери производительности.

Gravitricity планирует внедрить свою технологию в вышедших из эксплуатации шахтах по всему миру.

Гравитационные накопители - одна из перспективных технологий хранения энергии, которая тестируется в разных странах, но пока не реализована в промышленных объёмах (ГАЭС - ближайший аналог гравитационных СНЭ - мы здесь не рассматриваем).

Швейцарская компания Energy Vault собирается поставить систему мощностью 4 МВт и емкостью 35 МВт*ч для энергетической компании Tata Power.