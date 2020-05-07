Представлен «бюджетный» планшет Surface Go 2 на процессорах Intel Pentium и Core

Компания Microsoft представила в среду, 6 мая, в числе целого ряда новинок планшет Surface Go второго поколения. Surface Go 2 имеет такой же тонкий и легкий корпус, как у предшественника, но теперь предлагает более крупный 10,5-дюймовый дисплей PixelSense в отличие от 10,1-дюймового экрана у оригинала.





Следует отметить, что это не отразилось на размерах устройства, так как у него более тонкие рамки вокруг экрана, чем у вышедшего два года назад Surface Go первого поколения. Более крупный экран также означает более высокое разрешение 1920 × 1280 (плотность пикселей -220 ppi). При этом сохранилось соотношение сторон экрана 3:2, характерное для продуктов семейства Surface.

Также новая модель получила заметный прирост в производительности, увеличив быстродействие до 64 % по сравнению с оригиналом в конфигурации с процессором Intel Core M 8-го поколения.

Базовая версия Surface Go 2 с ценником $399,99 оснащена процессором Intel Pentium Gold. Её характеристики включают 4 Гбайт оперативной памяти и 64 Гбайт встроенной памяти eMMC, порт USB-C, порт Surface Connect для зарядки и подключения док-станции, а также слот для карт памяти microSDXC и адаптер беспроводной связи Wi-Fi 6.

Microsoft также добавила в Surface Go 2 микрофоны Studio Mics для более чёткой передачи голоса и снижения фонового шума. Продолжительность автономной работы планшета благодаря более ёмкой батарее достигает 10 часов.

Старшая версия Surface Go 2 с процессором Intel Core m3 имеет на борту 8 Гбайт оперативной памяти и твердотельный накопитель объёмом 128 Гбайт. Её цена равна $629. Также будет предложена модель на базе Intel Pentium Gold с 8 Гбайт ОЗУ и SSD-накопителем ёмкостью 128 Гбайт по цене $549.

Кроме того, можно будет приобрести LTE-модели Surface Go 2. Планшет для потребительского рынка с ценой $729 обладает процессором Intel Core m3, 8 Гбайт оперативной памяти и флеш-накопителем ёмкостью 128 Гбайт. Корпоративным пользователям будет предложена модель Surface Go 2 с поддержкой LTE по цене $879, отличающаяся твердотельным накопителем объёмом 256 Гбайт.

Чехлы со встроенной клавиатурой Type Cover можно будет приобрести отдельно по цене от $99. Используемые с предшественником чехлы Surface Go Type и аксессуары вполне подойдут для работы с Surface Go 2.

С 12 мая Surface Go 2 можно будет приобрести в США, Канаде, Австралии, Новой Зеландии, Германии, Австрии, Великобритании, Ирландии, Франции, Швейцарии, Бельгии, Нидерландах, Дании, Финляндии, Норвегии, Швеции, Италии, Испании, Португалии, Польше и Японии.

