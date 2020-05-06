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Microsoft представила Surface Book 3 — профессиональный ноутбук с Ice Lake-U и Quadro RTX
17:39 06.05.2020 |
Компания Microsoft сегодня официально представила свою новую мобильную рабочую станцию Surface Book 3. Производитель обещает прирост производительности на 50 % по сравнению с вышедшим два года назад Surface Book 2. При этом внешне новинка фактически от предшественника не отличается.
Как и прежде, новинка доступна в двух основным версиях: с 13,5- и 15-дюймовым дисплеем. О разрешении дисплеев информации сейчас нет, но вероятно оно осталось столь же высоким, как и у предшественника (до 3240 × 2160 точек). Сохранилась и гибридная конструкций, позволяющая использовать компьютер и как ноутбук, и как планшет. Как и раньше, часть с дисплеем может работать отдельно от части устройства с клавиатурой.
В основе Surface Book 3 лежат четырёхъядерные процессоры Intel Core десятого поколения семейства Ice Lake-U. В базовой модификации более компактной 13,5-дюймовой версии использован Core i5, тогда как более крупный 15-дюймовый Surface Book 3 построен на Core i7 во всех модификациях. Стоимость этих версий начинается с отметок в $1599 и $2299 соответственно.
Меньшая модель может полагаться либо на встроенную графику Intel Iris Plus, либо на дискретный ускоритель NVIDIA GeForce GTX 1650 Max-Q (от $1999). Модель с 15-дюймовым экраном оснащается либо GeForce GTX 1660 Ti, либо профессиональной Quadro RTX 3000. В последнем случае ценник начинается с отметки в $3499. По словам Microsoft, опция с видеокартой Quadro предназначена для профессиональных пользователей, работающих с «тяжёлой» графикой.
Объём оперативной памяти новых Surface Book 3 достигает 32 Гбайт, а для хранения данных предусмотрены твердотельные накопители M.2 PCIe объёмом до 2 Тбайт. Набор интерфейсов включает два USB Type-A, один USB Type-C с поддержкой Power Delivery 3.0, а также полноразмерный SD-слот с поддержкой UHS-II.
На ноутбуки Surface Book 3 уже можно оформить предварительный заказ. Microsoft обещает начать поставки в США и Канаде с 21 мая. Про остальные регионы на данный момент информации нет.
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