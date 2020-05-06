США и Великобритания сообщили об угрозе кибератак на борцов с коронавирусом

Агентство по кибербезопасности и безопасности инфраструктуры США (CISA) и британский Национальный центр по кибербезопасности (NCSC) выявили ряд "вредоносных киберкампаний", нацеленных на организации, которые участвуют в борьбе с распространением коронавируса SARS-CoV-2. "Вероятной целью" хакерских атак является сбор информации, связанной с возбудителем заболевания COVID-19, а их объектами выступают национальные и международные организации в сфере здравоохранения, фармацевтические компании и исследовательские институты, а также местные органы власти, говорится в совместном заявлении экспертов, выпущенном во вторник, 5 мая.

Злоумышленники стремятся получить доступ к личным данным, интеллектуальной собственности и разведданным, связанным с "национальными приоритетами", отмечают в CISA и NCSC. По их сведениям, хакеры используют для этого подборку наиболее популярных паролей. Эксперты рекомендовали сменить легко распознаваемые пароли и использовать двухфакторную аутентификацию. CISA и NCSC ожидают, что количество кибератак, связанных с информацией о коронавирусе, в предстоящие месяцы возрастет.

Возбудитель заболевания COVID-19 выявлен у более 3,7 млн жителей планеты с момента его обнаружения в Китае в конце 2019 года. От последствий заболевания скончались свыше 250 000 человек. Первое место по числу заражений и летальных исходов занимают США. По числу смертей за ними следует Великобритания.