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Google разрешила смартфонам Android автоматически устанавливать игры и приложения
17:16 04.05.2020 |
Компания Google начала распространять обновлённую версию онлайн-магазина приложений Google Play. Об этом сообщил тематический ресурс AndroidPolice.
Новая версия Google Play приносит интересную функцию - автоматическую загрузку и установку приложений и игр, как только те станут доступны. Интересные релизы в Google Play регулярно сопровождаются предварительной подпиской/заказом. Пользователю предлагается зарегистрироваться и получить извещение, когда приложение или игра станет доступна для установки.
Теперь такие игры и приложения с предварительной регистрацией могут устанавливаться автоматически, как только релиз состоялся. Таким образом, пользователю не придётся сначала получать уведомление, а потом самостоятельно устанавливать игру из Google Play. Впрочем, никто не запрещает продолжать действовать по старинке с «ручной» установкой.
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