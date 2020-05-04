5 минут зарядки — 200 км пробега. Стандарт CHAdeMO 3.0 для электромобилей поднимает скорость зарядки на новый уровень

Как пишет источник, Japan Electric Vehicle Fast Charger Association, отвечающая за развитие стандарта CHAdeMO, представила новую версию протокола зарядки - CHAdeMO 3.0. Ключевое новшество - повышение скорости зарядки электромобилей за счет повышения мощности до 500 кВт (при максимальной силе тока 600А) и даже выше.

CHAdeMO 3.0 разрабатывался совместно с Советом электричества Китая (China Electricity Council), поэтому он совместим с национальным китайским стандартом для зарядки электромобилей GB/T, так что потенциальная аудитория CHAdeMO 3.0 высока. Более того, зарядки CHAdeMO распространены в Европе наряду с комбинированной системой зарядки (CCS).

Передача столь большой мощности делает зарядку электромобиля уже более приближенной по времени к заправке обычным бензином или дизтопливом. По приблизительным подсчетам, пять минут подключения авто к зарядной станции CHAdeMO 3.0 дают аккумуляторной батареи электромобиля заряд, достаточный для покрытия свыше 200 км. Учитывая, что аккумуляторы большой емкости в авто пока не сильно распространены, 10 минут подключения к CHAdeMO 3.0 обеспечит полную зарядку стреднестатистического электрокара.

CHAdeMO 3.0 также регламентирует особенности совместимых зарядных станций. В них будет использоваться более компактное зарядное устройство, а также будет применяться жидкостная система охлаждения. Как сообщается, новый стандарт сначала опробуют на коммерческом транспорте (в следующем году), а уже потом он появится и в легковых автомобилях.