Процессор Intel Core i9-10900K может потреблять до 250 Вт

Компания Intel представила свои новые процессоры Comet Lake-S. Мы уже не раз обсуждали эти CPU, так что остаётся лишь повторить основное и подвести итоги.

Comet Lake-S - это настольные процессоры, использующие всё ту же старую архитектуру и всё тот же 14-нанометровый техпроцесс. Конечно, он уже множество раз улучшался, но сути это особо не меняет.

Основных изменений в Comet Lake два: новый сокет LGA 1200 и флагманские модели с 10 ядрами. Новый сокет «пригодится», когда выйдут процессоры Rocket Lake, но не очень понятно, зачем было переводить на него Comet Lake.

Что касается параметров, недавняя утечка была полностью достоверной. Intel представила 32 процессора, но это с учётом моделей с отключенным GPU, а также энергоэффективных версий Core T.

Процессор Кол-во ядер/потоков Частоты, ГГц TDP, Вт Цена, долл. Core i9-10900K/KF 10/20 3,7-5,2-5,3 125 488/472 Core i9-10900/F 10/20 2,8-5,1-5,2 65 439/422 Core i9-10900T 10/20 1,9-4,6 35 439 Core i7-10700K/KF 8/16 3,8-5,1 125 374/349 Core i7-10700/F 8/16 2,9-4,8 65 323/298 Core i7-10700T 8/16 2,0-4,5 35 325 Core i5-10600K/KF 6/12 4,1-4,8 125 262/237 Core i5-10600 6/12 3,3-4,8 65 213 Core i5-10600T 6/12 2,4-4,0 35 213 Core i5-10500 6/12 3,1-4,5 65 192 Core i5-10500T 6/12 2,3-3,8 35 192 Core i5-10400/F 6/12 2,9-4,3 65 182/157 Core i5-10400T 6/12 2,0-3,6 35 182 Core i3-10320 4/8 3,8-4,6 65 154 Core i3-10300 4/8 3,7-4,4 65 143 Core i3-10300T 4/8 3,0-3,9 35 143 Core i3-10100 4/8 3,6-4,3 65 122 Core i3-10100T 4/8 3,0-3,8 35 122 Pentium G6600 2/4 4,2 58 86 Pentium G6500 2/4 4,1 58 75 Pentium G6500T 2/4 3,5 35 75 Pentium G6400 2/4 4,0 58 64 Pentium G6400T 2/4 3,4 35 64 Celeron G5920 2/2 3,5 58 52 Celeron G5900 2/2 3,4 58 42 Celeron G5900T 2/2 3,2 35 42

Конечно, наибольший интерес вызывает десятиядерный флагман Core i9-10900K, который будет напрямую конкурировать с 12-ядерным Ryzen 9 3900X, так как их цены очень близки. На стороне новинки Intel более высокие максимальные частоты, а в активе модели AMD имеются два дополнительных ядра и меньшее энергопотребление.

Также очень важно, что теперь все процессоры, кроме линейки Celeron, поддерживают Hyper-Threading, а это значит, что производительность некоторых моделей относительно их предшественников существенно вырастет именно за счёт этой особенности. Ещё одна деталь, которую стоит отметить, поддержка контроллера Intel Ethernet Connection I225, обеспечивающего скорость до 2,5 Гбит/с, а также поддержка Wi-Fi 6 AX201.

Что касается производительности, как обычно, Intel в основном сравнивает новинки не с предшественниками, а с процессорами «трёхлетней давности». Если же говорить о более интересном сравнении, Core i9-10900K обеспечивает на 13-18% большую производительность в Adobe Lightroom Classic и Adobe Premier Pro CC по сравнению с Core i9-9900K, но это вполне ожидаемо, учитывая два дополнительных ядра.

Говоря о новых чипсетах, Intel упоминает B460, при этом вообще не упоминает поддержку PCIe 4.0, которая должна быть как минимум у Z490 для поддержки следующего поколения CPU. Также мы сегодня уже узнали, что будет и бюджетный чипсет H410.

Как можно видеть, для моделей Core с разблокированным множителем Intel установила TDP равным 125 Вт, а для остальных обычных моделей - 65 Вт. При этом, конечно, показатель TDP у Intel уже давно мало о чём говорит. Если обратиться к сайту Intel, то мы узнаем, что сейчас TDP указывает на среднее значение производительности в ваттах, когда мощность процессора рассеивается (при работе с базовой частотой, когда все ядра задействованы) в условиях сложной нагрузки, определенной Intel. Для нас важно то, что это значение при работе процессора на базовой частоте при всех активных ядрах. То есть в реальности под нагрузкой энергопотребление может существенно превышать значение TDP.

На сколько? Эти данные зачастую проходят мимо нас, однако сейчас мы можем их оценить. Источник раздобыл официальные данные относительно моделей Intel с разблокированным множителем.





Как видим, мы имеем дело с тремя показателями: TDP, PL1 (эти показатели равны) и PL2. PL1 - это указывает на эффективное стабильное ожидаемое энергопотребление, и его Intel рекомендует устанавливать равным TDP. Второй - пиковое максимальное потребление, достигаемое на коротких промежутках времени. Как можно видеть, для Core i9-10900K значение PL2 составляет 250 Вт, для Core i7-10700K - 229 Вт, для Core i5-10600K - 182 Вт. Последнее особенно впечатляет, если учесть, что даже у Core i9-9900KS оно было значительно меньше.

Время в секундах - это как раз тот самый «короткий промежуток», на который энергопотребление может повышаться до указанных значений. То есть в пике под нагрузкой новый флагман Intel может около минуты подряд потреблять 250 Вт. Конечно, это именно пиковые значения, но при определённой длительной нагрузке реальное энергопотребление Core i9-10900K вполне может существенно превышать 200 Вт, что стоит учитывать перед покупкой этого CPU.

Новые процессоры поступят в продажу уже в самое ближайшее время: в начале мая.

