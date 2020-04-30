Google запустил конкурента Zoom для всех желающих и бесплатно

Компания Google объявила о широком запуске видеоконференций в Google Meet для обычных пользователей.

Ранее расширенные возможности сервиса были доступны только бизнес-пользователям GSuite и GSuite for Education. А теперь бесплатный доступ открывается для всех пользователей.

С мая простые пользователи смогут зарегистрироваться в Google Meet с помощью электронной почты Gmail. Как обещают разработчики, бесплатно можно пользоваться функциями, которые ранее предоставлялись только при наличии бизнес-аккаунтов. В их числе:

* Видеоконференции длительностью до 60 минут (до 30 сентября действуют условия без ограничения по времени)

* До 100 участников конференции одновременно

* Демонстрация экрана

* Редактирование в режиме реального времени

* Конфигурация окон на экране в зависимости от ваших предпочтений, в том числе и режим «Мозаика»

Видеоконференции в Google Meet и их записи на Google Диске защищены шифрованием. Google отмечает, что данные пользователей Google Meet не используются для рекламы и не передаются третьим сторонам.

Бесплатная версия Google Meet станет доступна для всех пользователей в течение нескольких недель. Желающие могут подписаться на уведомления через специальную форму. В дальнейшем подключиться к сервису можно будет как в веб-версии meet.google.com, так и в мобильных приложениях на iOS и Android. Также пользователи смогут заранее планировать видеоконференции и приглашать других участников с помощью сервиса Google Календарь.