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Количество загрузок сверхпопулярного TikTok преодолело рубеж в 2 миллиарда
08:21 30.04.2020 |
И так бывший в тренде сервис TikTok для обмена короткими видеороликами в период пандемии коронавируса вышел на совершенно новый уровень популярности. Это подтверждают данные аналитической платформы Sensor Tower.
По данным источника, количество загрузок приложения TikTok по всему миру составило 2 миллиарда. Речь идёт о количестве загрузок из онлайн-магазинов приложений App Store и Google Play. Реальные объёмы загрузок ещё больше, поскольку есть ещё сторонние магазины приложений, очень популярные в Китае.
По данным Sensor Tower, суммарно загрузки TikTok из App Store и Google Play выросли за квартал на 315 миллиона. Как отмечают аналитики, это лучший результат за квартал для любого приложения в истории. Больше всего скачиваний произведено пользователями из Индии, Китая и США.
В начале апреля сообщалось об одном миллиарде загрузок TikTok из Google Play.
Многим серьёзным людям такая популярность TikTok не слишком нравится. Просто для примера, буквально на днях шумиху вокруг сервиса вызвал челлендж под названием Pee your pants. Да-да, вы всё поняли правильно - «Обмочи штаны», в рамках которого пользователи TikTok мочатся в штаны на камеру и публикуют ролики в сервисе. Видео с хештегом #peeyourpants набрало более 3,8 млн просмотров и вызвало живое обсуждение среди интернет-общественности.
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