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Первый в мире смартфон с цветным экраном E Ink поступил в продажу в Китае
12:50 29.04.2020 |
Сегодня в продажу на территории Китая поступает Hisense A5C, который стал первым в мире смартфоном с цветным дисплеем на электронных чернилах.
Цветной дисплей E Ink нового поколения, установленный Hisense A5C, имеет более высокую частоту обновления, чем экраны предыдущего поколения, поэтому изображение на нем выглядит и воспринимается лучше. На экране смогут отображаться 4096 цветов, длительное чтение не навредит вашим глазам, так как дисплей не излучает свет. Для использования ночью смартфон оснащен передним источником теплого света, который будет равномерно освещать дисплей. Кроме того, экран обладает сверхнизким энергопотреблением.
Экран имеет диагональ 5,84 дюйма, смартфон получил однокристальную систему Snapdragon 439, 4 ГБ ОЗУ и 64 ГБ флэш-памяти. Емкость аккумулятора равна 4000 мА•ч, его хватает на непрерывное чтение в течение не менее 62 часов (до 93 часов в экономном режиме). Толщина корпуса составляет 8,1 мм при массе 158 г.
Новинка предлагается по цене 240 долларов.
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