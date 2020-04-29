Snapdragon 765G, 120 Гц, NFC, 5G и квадрокамера за $280. Самый дешевый 5G-телефон Realme X50m 5G поступил в продажу в Китае

Сегодня в продажу на территории Китая поступает Realme X50m 5G, который является самым доступным телефоном с поддержкой сетей пятого поколения, при этом он обладает современными характеристиками, например, 120-герцевым экраном.

Realme X50m 5G поставляется в двух версиях, включая базовую с 6 ГБ оперативной и 128 ГБ флэш-памяти за 282 долларов. Старшая версия с 8 ГБ оперативной и 128 ГБ энергонезависимой памяти обойдется в 325 долларов.





Realme X50m получил ЖК-панель IPS диагональю 6,57 дюйма разрешением 1080 x 2400 пикселей. Сердцем смартфона служит однокристальная система Snapdragon 765G, Фронтальная камера врезанная, она характеризуется датчиками изображения разрешением 2 и 16 Мп. В основной камере установлены датчики 48, 8, 2 и 2 Мп, что является довольно популярной в этом сегменте конфигурацией.

Смартфон получил боковой сканер отпечатков пальцев, систему охлаждения Liquid Copper Tube Cooling 3.0, поддержку технологий Dolby Sound и Hi-Res Audio. Емкость аккумулятора составляет 4200 мА•ч, есть поддержка 30-ваттной зарядки.

Немаловажным является наличие модуля NFC для бесконтактных платежей.