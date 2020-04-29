Финансовые новости
- |
- 29.04.20
- |
- 15:31
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Snapdragon 765G, 120 Гц, NFC, 5G и квадрокамера за $280. Самый дешевый 5G-телефон Realme X50m 5G поступил в продажу в Китае
08:53 29.04.2020 |
Сегодня в продажу на территории Китая поступает Realme X50m 5G, который является самым доступным телефоном с поддержкой сетей пятого поколения, при этом он обладает современными характеристиками, например, 120-герцевым экраном.
Realme X50m 5G поставляется в двух версиях, включая базовую с 6 ГБ оперативной и 128 ГБ флэш-памяти за 282 долларов. Старшая версия с 8 ГБ оперативной и 128 ГБ энергонезависимой памяти обойдется в 325 долларов.
Realme X50m получил ЖК-панель IPS диагональю 6,57 дюйма разрешением 1080 x 2400 пикселей. Сердцем смартфона служит однокристальная система Snapdragon 765G, Фронтальная камера врезанная, она характеризуется датчиками изображения разрешением 2 и 16 Мп. В основной камере установлены датчики 48, 8, 2 и 2 Мп, что является довольно популярной в этом сегменте конфигурацией.
Смартфон получил боковой сканер отпечатков пальцев, систему охлаждения Liquid Copper Tube Cooling 3.0, поддержку технологий Dolby Sound и Hi-Res Audio. Емкость аккумулятора составляет 4200 мА•ч, есть поддержка 30-ваттной зарядки.
Немаловажным является наличие модуля NFC для бесконтактных платежей.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|В Украине начнут массово закрываться страховые компании – не выдержат новых требований
|Бизнесу не платят НДС, потому он 28 апреля продавал доллар на межбанке
|Виталий Портников: Кремль ставит на Ермака
|Падение спроса украинцев на кредиты стало самым большим за 5 лет
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Первый в мире смартфон с цветным экраном E Ink поступил в продажу в Китае
|Toyota сделала маленький полноприводный кроссовер размером с Lada XRay
|Snapdragon 765G, 120 Гц, NFC, 5G и квадрокамера за $280. Самый дешевый 5G-телефон Realme X50m 5G поступил в продажу в Китае
|Защищает ли никотин от коронавируса?
|Правила номинации фильмов на «Оскар» изменили из-за пандемии
|Хакеры рассказали о прибыльной мошеннической схеме с Facebook и PayPal
Это интересно
|Volvo может отложить обновления моделей ради экономии
|Volvo и Daimler разработают водородный двигатель для грузовых автомобилей
|Представлена двунаправленная беспроводная зарядка мощностью 20 кВт с эффективностью более 92%
|Mercedes-Benz запустил сервис бесплатной доставки новых машин
|Wi-Fi становится больше: под беспроводные сети выделен новый 6-ГГц диапазон
|Последним Lotus с бензиновым мотором станет спорткар на каждый день
|Суд постановил арестовать экс-сенатора США за организацию криптовалютного скам-проекта