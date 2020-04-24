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Wi-Fi становится больше: под беспроводные сети выделен новый 6-ГГц диапазон
22:16 24.04.2020 |
Федеральная комиссия по связи США (FCC) одобрила выделение 6-ГГц диапазона для нелицензируемого использования. Это означает, что теперь стало намного больше радиочастот для передачи сигналов Wi-Fi, что должно привести к увеличению скорости и качества беспроводных сетей.
На самом деле, это самое крупное расширение частотного диапазона для сетей Wi-Fi с самого начала их пути в далёком 1998 году. Одобрение нового диапазона FCC позволит использовать его в домашних и промышленных роутерах и точках доступа Wi-Fi, точно также как сейчас используются диапазоны 2,4 и 5 ГГц.
Ещё один частотный диапазон обеспечит решение проблем с соединением, которые нередко происходят из-за перегруженности того или иного диапазона. Спектр 6 ГГц будет задействован в расширенной версии уже используемого стандарта Wi-Fi 6, которая называется Wi-Fi 6E. Тесты указывают, что данный стандарт способен обеспечить передачу данных на скорости 2 Гбит/с с задержками на уровне 2 мс.
«Предоставляя 6 ГГц для нелицензионного использования, FCC обеспечивает будущее Wi-Fi. Доступ на частоте 6 ГГц - это основополагающая разработка для беспроводных подключений, которая предоставляет Wi-Fi большое пространство для реализации инновационных сценариев и для создания новых приложений Wi-Fi, - сказал Эдгар Фигероа, генеральный директор Wi-Fi Alliance. - Сегодняшний глобальный климат подчёркивает, насколько важен Wi-Fi для обеспечения подключений и производительности, а новые решения Wi-Fi 6E ещё больше укрепят позиции Wi-Fi».
«Технология Wi-Fi 6E разработана для обеспечения высокой производительности в очень загруженных местах, - добавил Тиаго Родригес (Tiago Rodrigues), генеральный директор Wireless Broadband Alliance. - Следующая фаза наших испытаний продемонстрирует эту производительность в реальных условиях. Эти испытания продемонстрируют применение и преимущества технологии в реальных условиях, и благодаря этому ускорят принятие и создание новых бизнес-возможностей, которые открываются благодаря открытию спектра 6 ГГц для Wi-Fi».
Ожидается, что первые устройства с поддержкой Wi-Fi 6E и соответственно 6-ГГц диапазона появятся уже к концу этого года. А уже в следующем году ожидается начало массового их распространения. Отметим, что на данный момент 6-ГГц диапазон выделен лишь в США, и другим странам и регионам ещё предстоит принять данный стандарт и расчистить под него частоты.
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