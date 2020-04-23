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Состоялся 84-й запуск Falcon 9: SpaceX вывела ещё 60 спутников Starlink
13:04 23.04.2020 |
Вчера в 22:37 EET состоялся запуск ракеты-носителя Falcon 9 с 60 спутниками Starlink. Миссия завершилась успешно. Первая ступень Falcon 9 приземлилось на плавучую платформу. Это стал 84-й по счёту запуск Falcon 9, что сделало эту ракету самым популярным в США средством доставки грузов в космос.
Вывод ещё 60 спутников Starlink на орбиту увеличил группировку до 422 аппаратов (в эксплуатации находятся около 410 спутников плюс испытательные). По заявлениям главы компании SpaceX Илона Маска (Elon Musk), для минимального покрытия Земли спутниковым Интернетом Starlink необходимо 400 спутников. Для умеренного покрытия нужно порядка 800 аппаратов. Это означает, что если в планах пусков на этот год не произойдёт срывов, то сеть Starlink начнёт свою коммерческую деятельность чуть позже в этом году.
Для многоразовой ракеты-носителя Falcon 9 вывод на орбиту новой парии спутников Starlink отмечен личными рекордами. Так, это стал 84-й по счёту запуск. Так много в новейшей истории США не летала ни одна ракета. Конкретная первая ступень в составе РН слетала в космос уже четвёртый раз. Она же благополучно приземлилась на плавающую платформу в океане и, вероятно, будет снова отправлена в полёт.
Поскольку посадку первой ступени компания отработала (это была 51-я успешная посадка ускорителя), на следующем этапе SpaceX займётся вопросами повторного использования обтекателей. Повторное использование этого элемента для защиты груза в процессе взлёта поможет сэкономить на каждом запуске ещё до $6 млн. Вчерашняя миссия РН Falcon 9 уже повторно использовала обтекатели, летавшие ранее в космос. После одного из предыдущих полётов одна половинка обтекателя была поймана сетью корабля поддержки, а вторая выловлена из океана после спуска на парашюте.
В сегодняшней миссии обтекатели не ловили, они опустились в океан. Сообщается, что программное обеспечение кораблей поддержки и систем по подхвату обтекателей обновляется, и было решено дать обтекателям приводниться. Тем не менее, после отлова и восстановления обтекатели будут использованы повторно.
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