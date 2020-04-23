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Huawei заявила, что сможет обходиться без процессоров собственной разработки
09:46 22.04.2020 |
Коронавирусная тематика в повестке дня компаний не уходит на второй план, но постепенно участники рынка возвращаются к решению прочих актуальных проблем. Представители Huawei Technologies напомнили, что не боятся блокировки властями США доступа к услугам TSMC, поскольку рассчитывают перейти к закупкам процессоров других марок.
Дочерняя компания HiSilicon занимается разработкой процессоров с ARM-архитектурой для нужд Huawei, но в роли контрактного производителя выступает тайваньская TSMC. Доля китайского клиента в общем объёме заказов достаточно велика, более того, Huawei в числе первых получает доступ к новейшим литографическим технологиям. Вкупе с успехами Huawei на телекоммуникационном рынке, это не может не нервировать власти США. Если верить настойчивым слухам, они вынашивают план по законодательному запрету продаж компонентов и оказания услуг компании Huawei, которые даже в минимальной степени опираются на американские технологии и разработки. По сути, всё контрактное производство процессоров использует американские ноу-хау, в случае введения эмбарго на ведение бизнеса с Huawei последняя может быть отрезана от услуг TSMC.
Как поясняет издание Nikkei Asian Review, представитель Huawei вчера выразил уверенность в способности компании покупать процессоры сторонних производителей при наличии ограничений со стороны США на выпуск собственных. В качестве «заменителей» были названы Samsung (Южная Корея), MediaTek (Тайвань) и Spreadtrum (КНР). Особые надежды возлагаются и на абстрактные китайские компании, которые должны подтянуть свой технологический уровень так, чтобы снабжать процессорами Huawei. Официально это не комментируется, но уже не первый раз сообщается о начале сотрудничества HiSilicon и китайской компании SMIC, которая освоила 14-нм техпроцесс. Источники поясняют, что в рамках взаимодействия с Huawei компания SMIC уже выпускает для неё процессоры начального и среднего уровня.
Понятное нежелание Huawei зависеть от единственного поставщика процессоров не учитывает аспектов вероятных мер правительства США. Если они будут претворены в жизнь, многие производители процессоров не смогут снабжать своей продукцией Huawei или оказывать ей профильные услуги. Надеяться в этом случае придётся на возможности китайских компаний, которые пока не так велики, как у зарубежных.
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