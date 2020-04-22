Alibaba Group инвестирует в развитие облачной инфраструктуры $28 млрд

В четвёртку мировых лидеров в сегменте облачных сервисов Alibaba Group входит давно, но пока уступает американским соперникам. Вспышка коронавируса придала дополнительный импульс развитию этого китайского игрока: за три последующих года компания рассчитывает потратить на развитие инфраструктуры $28,26 млрд.

Как отмечает CNBC, данные средства будут потрачены на развитие операционных систем, серверов, сетевой инфраструктуры и полупроводниковых компонентов. Президент Alibaba Cloud Intelligence Джефф Чжан (Jeff Zhang) заявил, что пандемия COVID-19 оказала дополнительное давление на мировую экономику, но она же и заставила всех уделять больше внимания развитию цифровой отрасли.

Сейчас облачные сервисы обеспечивают только 7 % консолидированной выручки Alibaba Group, но пару лет назад генеральный директор конгломерата Дэниел Чжан (Daniel Zhang) признался, что со временем этот вид бизнеса станет для Alibaba основным. В Китае компания сталкивается с растущей конкуренцией со стороны JD.com, поэтому для укрепления позиций на международном рынке Alibaba намеревается расширять своё присутствие за пределами КНР. Часть инвестиций будет направлена на продвижение услуг Alibaba Group на международном рынке.