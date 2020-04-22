Samsung работает над 600-мегапиксельной камерой

Компания Samsung подтвердила информацию о том, что она работает над датчиками изображения очень высокого разрешения вплоть до 600 Мп, которые превзойдут возможности человеческого глаза.

В Samsung отмечают, что до настоящего времени основные области применения датчиков изображения находились в области смартфонов, но компания ожидает, что в скором времени датчики высокого разрешения будут очень востребованными в других развивающихся отраслях, включая автономные транспортные средства, IoT и дроны.

"Samsung гордится тем, что является лидером в области сенсоров с высоким разрешением. Компания готова перейти к следующему этапу технологических инноваций с обширным ассортиментом продуктов, которые отвечают разнообразным потребностям производителей устройств. Благодаря неустанным инновациям мы полны решимости открыть бесконечные возможности в пиксельных технологиях. Мы говорим о датчиках, которые могут захватывать больше деталей, чем человеческий глаз."



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