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Samsung работает над 600-мегапиксельной камерой
11:59 21.04.2020 |
Компания Samsung подтвердила информацию о том, что она работает над датчиками изображения очень высокого разрешения вплоть до 600 Мп, которые превзойдут возможности человеческого глаза.
В Samsung отмечают, что до настоящего времени основные области применения датчиков изображения находились в области смартфонов, но компания ожидает, что в скором времени датчики высокого разрешения будут очень востребованными в других развивающихся отраслях, включая автономные транспортные средства, IoT и дроны.
"Samsung гордится тем, что является лидером в области сенсоров с высоким разрешением. Компания готова перейти к следующему этапу технологических инноваций с обширным ассортиментом продуктов, которые отвечают разнообразным потребностям производителей устройств. Благодаря неустанным инновациям мы полны решимости открыть бесконечные возможности в пиксельных технологиях. Мы говорим о датчиках, которые могут захватывать больше деталей, чем человеческий глаз."
Samsung
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