Пандемия ускорит процесс замены людей роботами на рабочих местах

Поскольку пандемия охватывает мир, все на время забыли о другой угрозе для привычного образа жизни людей - роботизации производства, ведущей к сокращению рабочих мест.

Хорошо это или плохо, но в будущем роботы заменят множество людей на их рабочих местах, говорят аналитики, и вспышка коронавируса ускоряет этот процесс. В связи с пандемией крупные и малые компании расширяют возможности использования роботов для увеличения социальной дистанции и сокращения числа сотрудников, которые должны физически приходить на работу. Роботы также используются для выполнения работ, которые сотрудники не могут выполнять из дома.

Например, крупнейший в США ретейлер Walmart использует роботов для мытья полов. В Южной Корее роботы применяются для измерения температуры людей и предоставления дезинфицирующего средства для рук. UVD Robots, датский производитель роботов для дезинфекции ультрафиолетовым светом, отправил сотни своих устройств в больницы Китая и стран Европы. Роботизированные шатлы используются для доставки еды на дом продовольственными магазинами и ресторанами. Сети быстрого питания, такие как McDonald's, тестируют роботов в качестве поваров и официантов.

Учитывая предупреждения экспертов в области здравоохранения о необходимости продолжения применения мер по социальному дистанцированию и в 2021 году, рабочие-роботы могут стать ещё более востребованными. Как только компания инвестирует в замену работника роботом, маловероятно, что она когда-либо вернёт человека на это рабочее место.

В 2017 году фирма McKinsey подготовила доклад, в котором прогнозирует замену трети работников в США роботами и автоматизированными устройствами к 2030 году. Но такие события, как пандемии могут заметно ускорить этот процесс.