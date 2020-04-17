Финансовые новости
- |
- 17.04.20
- |
- 18:46
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Об угрозе пандемии майнинговому бизнесу заявила еще одна компания отрасли
17:05 17.04.2020 |
Канадская майнинговая компания Hut 8 Mining Corp. выразила обеспокоенность задержками поставок нового оборудования от Bitmain и MicroBT, вызванных пандемией COVID-19, сообщает CoinDesk.
В ходе телефонной конференции CEO фирмы Эндрю Кигель заявил, что срок поставки устройств, которые ожидались в марте-апреле теперь неизвестен.
«Три-четыре недели назад никто не думал, что эти вещи будут проблемой, а сейчас весь мир борется с различными проблемами цепочек поставок, например, чтобы получить аппараты искусственной вентиляции легких и маски, в противовес устройствам для майнинга биткоина», - отметил он.
Ранее американская майнинговая компания Riot Blockchain заявила о возможных «серьезных сбоях» в майнинговых операциях из-за COVID-19. Фирма упомянула не только сложности с получением нового оборудования, но проблемы с обслуживанием работающих устройств из-за карантина и самоизоляции персонала.
Еще в январе крупнейшие мировые производители майнингового оборудования, базирующиеся в Китае, объявили о вынужденном переносе поставок ASIC-майнеров. В середине февраля в компании MicroBT, производящей оборудование под маркой WhatsMiner, заявили о «частичном» восстановлении логистики.
Hut 8 рассчитывает увеличить за счет нового оборудования майнинговые мощности и повысить их эффективность в преддверии приближающегося халвинга. Это является частью подготовки фирмы к сокращению награды за блок.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|В предчувствии выборов. Когда Гончарук и Шабунин перестанут скрывать свой союз
|Виталий Портников: Арест Черновол – провокация реваншистов
|Межбанк замирает перед длинными пасхальными выходными, и доллар дешевеет
|Нестратегическое партнерство. Почему Зеленский может остаться без союзников в борьбе с Коломойским
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Об угрозе пандемии майнинговому бизнесу заявила еще одна компания отрасли
|Дети в шоке. У сверхпопулярного TikTok внедряется родительский контроль
|Стартовал предзаказ на новый iPhone SE
|BMW намекнула на появление кроссовера X8 M
|Бэнкси показал свою новую работу во время самоизоляции из-за коронавируса
|Microsoft анонсировала «Планетарный компьютер»
Это интересно
|Представлен OnePlus 8 — удешевлённый флагман стоимостью от $699
|Alibaba и Tencent отправили пятую часть всех заявок на блокчейн-патенты за 2019 год
|Названа пятерка самых популярных мобильных приложений в Украине
|BMW не откажется от выпуска седанов
|Cadillac не планирует электрифицировать младшие седаны
|Chainalysis: доходы криптомошенников упали на треть из-за коронавируса
|Средняя стоимость новой личности составляет $2048