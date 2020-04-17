Об угрозе пандемии майнинговому бизнесу заявила еще одна компания отрасли

Канадская майнинговая компания Hut 8 Mining Corp. выразила обеспокоенность задержками поставок нового оборудования от Bitmain и MicroBT, вызванных пандемией COVID-19, сообщает CoinDesk.

В ходе телефонной конференции CEO фирмы Эндрю Кигель заявил, что срок поставки устройств, которые ожидались в марте-апреле теперь неизвестен.

«Три-четыре недели назад никто не думал, что эти вещи будут проблемой, а сейчас весь мир борется с различными проблемами цепочек поставок, например, чтобы получить аппараты искусственной вентиляции легких и маски, в противовес устройствам для майнинга биткоина», - отметил он.

Ранее американская майнинговая компания Riot Blockchain заявила о возможных «серьезных сбоях» в майнинговых операциях из-за COVID-19. Фирма упомянула не только сложности с получением нового оборудования, но проблемы с обслуживанием работающих устройств из-за карантина и самоизоляции персонала.

Еще в январе крупнейшие мировые производители майнингового оборудования, базирующиеся в Китае, объявили о вынужденном переносе поставок ASIC-майнеров. В середине февраля в компании MicroBT, производящей оборудование под маркой WhatsMiner, заявили о «частичном» восстановлении логистики.

Hut 8 рассчитывает увеличить за счет нового оборудования майнинговые мощности и повысить их эффективность в преддверии приближающегося халвинга. Это является частью подготовки фирмы к сокращению награды за блок.