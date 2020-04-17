Дети в шоке. У сверхпопулярного TikTok внедряется родительский контроль

Разработчики феноменально популярного сервиса TikTok для обмена короткими видеороликами объявили о запуске новой функции «Семейные настройки» (Family Pairing).

Как отмечают в пресс-службе, этого обновления давно ждали все родители. Функция «Семейные настройки» позволит родителю соединить свою учетную запись в TikTok с учетной записью ребенка и получить доступ к ряду настроек безопасности и конфиденциальности детского аккаунта:

* Контроль экранного времени: сколько времени ребенок может ежедневно проводить в приложении

* Безопасный режим: ограничения на нежелательный контент

* Настройки личной переписки: задаётся список пользователей, которые могут отправлять сообщения, или полное отключение переписки.

Отмечается, что с 30 апреля TikTok собирается отключить функцию прямого обмена сообщениями для пользователей до 16 лет.

Активировать «Семейные настройки» можно будет при условии, что оба пользователя зарегистрированы в TikTok и согласны на создание связи между аккаунтами. Функция будет постепенно внедрена в ближайшее время.

На днях TikTok преодолел отметку в 1 млрд скачиваний в Google Play и сделал это быстрее, чем любое приложение, не принадлежащее Google и не предустанавливающееся практически на все смартфоны в мире.