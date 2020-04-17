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Дети в шоке. У сверхпопулярного TikTok внедряется родительский контроль
15:35 17.04.2020 |
Разработчики феноменально популярного сервиса TikTok для обмена короткими видеороликами объявили о запуске новой функции «Семейные настройки» (Family Pairing).
Как отмечают в пресс-службе, этого обновления давно ждали все родители. Функция «Семейные настройки» позволит родителю соединить свою учетную запись в TikTok с учетной записью ребенка и получить доступ к ряду настроек безопасности и конфиденциальности детского аккаунта:
* Контроль экранного времени: сколько времени ребенок может ежедневно проводить в приложении
* Безопасный режим: ограничения на нежелательный контент
* Настройки личной переписки: задаётся список пользователей, которые могут отправлять сообщения, или полное отключение переписки.
Отмечается, что с 30 апреля TikTok собирается отключить функцию прямого обмена сообщениями для пользователей до 16 лет.
Активировать «Семейные настройки» можно будет при условии, что оба пользователя зарегистрированы в TikTok и согласны на создание связи между аккаунтами. Функция будет постепенно внедрена в ближайшее время.
На днях TikTok преодолел отметку в 1 млрд скачиваний в Google Play и сделал это быстрее, чем любое приложение, не принадлежащее Google и не предустанавливающееся практически на все смартфоны в мире.
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